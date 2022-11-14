Здоровое питание не должно быть дорогим: 7 советов, как сэкономить, но остаться на ЗОЖе

Далеко не всегда полноценный и вкусный рацион сопряжён с серьёзными денежными тратами. В беседе с Лайфом финансовый консультант сервиса экономпитания "Приём" Ольга Матвеева рассказала о лайфхаках, которые помогут есть полноценно и тратить куда меньше, чем принято считать.

В первую очередь рекомендуется отказаться от готовых смесей для салата, так как они стоят дороже необработанных овощей и быстро портятся. Выгоднее покупать целые кочаны и готовить собственные миксы, а чтобы они дольше хранились, можно промыть их под холодной водой и высушить на бумажных полотенцах.

Также Матвеева рекомендует покупать говяжий фарш — основу многих блюд, остатки которой можно заморозить, экономя на будущих покупках. Подобный совет касается и курицы, однако здесь лучше приобретать необработанную птицу или её голени. Грудка стоит куда дороже и не имеет костей или остатков, которые можно приспособить для, например, супов.

Подумать стоит и над целесообразностью покупки морепродуктов, которые, несмотря на пользу, стоят немалых денег. Любители рыбы могут сэкономить на замороженном варианте или полезных консервах.

"Рыбные консервы — лосось и тунец, содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом. Попробуйте придать тунцу азиатский вкус с салатом из кунжута или используйте консервированный лосось для приготовления таких блюд, как пирожки или паста", — добавила консультант.

Помимо того, эксперт рекомендует присмотреться к замороженным фруктам и овощам, которые стоят меньше свежих аналогов и долго хранятся. Также можно самостоятельно запастись всеми продуктами в сезон и использовать их даже зимой. Научно доказано, что, например, ягоды не теряют полезных свойств после заморозки.

Нелишним будет и покупать продукты сразу на неделю, а также приобретать по несколько пачек при наличии акций на небольшой опт.

"Обращайте внимание на срок годности. Часть продуктов можно купить и на более длительный срок, например на месяц. Это относится ко всему нескоропортящемуся — крупам, маслу, чаю и кофе, сухофруктам, специям", — рассказала эксперт.