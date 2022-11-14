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14 ноября, 12:47

Здоровое питание не должно быть дорогим: 7 советов, как сэкономить, но остаться на ЗОЖе

Финконсультант Матвеева опровергла миф о том, что здоровое питание должно быть дорогим

Далеко не всегда полноценный и вкусный рацион сопряжён с серьёзными денежными тратами. В беседе с Лайфом финансовый консультант сервиса экономпитания "Приём" Ольга Матвеева рассказала о лайфхаках, которые помогут есть полноценно и тратить куда меньше, чем принято считать.

В первую очередь рекомендуется отказаться от готовых смесей для салата, так как они стоят дороже необработанных овощей и быстро портятся. Выгоднее покупать целые кочаны и готовить собственные миксы, а чтобы они дольше хранились, можно промыть их под холодной водой и высушить на бумажных полотенцах.

Также Матвеева рекомендует покупать говяжий фарш — основу многих блюд, остатки которой можно заморозить, экономя на будущих покупках. Подобный совет касается и курицы, однако здесь лучше приобретать необработанную птицу или её голени. Грудка стоит куда дороже и не имеет костей или остатков, которые можно приспособить для, например, супов.

Подумать стоит и над целесообразностью покупки морепродуктов, которые, несмотря на пользу, стоят немалых денег. Любители рыбы могут сэкономить на замороженном варианте или полезных консервах.

"Рыбные консервы — лосось и тунец, содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом. Попробуйте придать тунцу азиатский вкус с салатом из кунжута или используйте консервированный лосось для приготовления таких блюд, как пирожки или паста", добавила консультант.

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить рядом

Диетолог рассказала, какие продукты нельзя хранить рядом

Помимо того, эксперт рекомендует присмотреться к замороженным фруктам и овощам, которые стоят меньше свежих аналогов и долго хранятся. Также можно самостоятельно запастись всеми продуктами в сезон и использовать их даже зимой. Научно доказано, что, например, ягоды не теряют полезных свойств после заморозки.

Нелишним будет и покупать продукты сразу на неделю, а также приобретать по несколько пачек при наличии акций на небольшой опт.

"Обращайте внимание на срок годности. Часть продуктов можно купить и на более длительный срок, например на месяц. Это относится ко всему нескоропортящемуся — крупам, маслу, чаю и кофе, сухофруктам, специям", рассказала эксперт.

Лайф писал о трёх главных принципах здорового питания. По словам диетолога Писаревой, важно привести в порядок водный баланс и избавиться от вредной пищи.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Ольга Годуненко

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