Названы сроки возвращения "Боржоми" в Россию
"Боржоми" может вернуться на российский рынок к Новому году
Производитель минеральной воды "Боржоми" намерен возобновить поставки из Грузии в Россию до Нового года, сообщает Mash. По данным издания, цена минералки будет выше, чем раньше, так как производство стеклянных бутылок столкнулось с трудностями.
Компания собирается решить вопрос с тарой за счёт поставщика из России. В Грузию будут доставляться пустые стеклянные бутылки, а обратно пойдут уже полные под известным брендом. Напомнить о себе потребителям компания собирается предновогодними рекламными роликами и сотрудничеством с торговыми сетями, сообщает источник. При этом о возобновлении поставок на Украину речь пока не идёт.
Напомним, в апреле 2022 года компания "Боржоми" заявила о временной приостановке работы в Грузии. Причиной стали финансовые сложности, вызванные украинским кризисом. В конце мая около 800 сотрудников заводов "Боржоми" в Грузии начали забастовку. Работников не устроили условия труда и низкие зарплаты.
ТАСС / Антон Новодережкин