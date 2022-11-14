Названы сроки возвращения "Боржоми" в Россию

Производитель минеральной воды "Боржоми" намерен возобновить поставки из Грузии в Россию до Нового года, сообщает Mash. По данным издания, цена минералки будет выше, чем раньше, так как производство стеклянных бутылок столкнулось с трудностями.

Компания собирается решить вопрос с тарой за счёт поставщика из России. В Грузию будут доставляться пустые стеклянные бутылки, а обратно пойдут уже полные под известным брендом. Напомнить о себе потребителям компания собирается предновогодними рекламными роликами и сотрудничеством с торговыми сетями, сообщает источник. При этом о возобновлении поставок на Украину речь пока не идёт.