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14 ноября, 12:41

Названы сроки возвращения "Боржоми" в Россию

"Боржоми" может вернуться на российский рынок к Новому году

Производитель минеральной воды "Боржоми" намерен возобновить поставки из Грузии в Россию до Нового года, сообщает Mash. По данным издания, цена минералки будет выше, чем раньше, так как производство стеклянных бутылок столкнулось с трудностями.

Компания собирается решить вопрос с тарой за счёт поставщика из России. В Грузию будут доставляться пустые стеклянные бутылки, а обратно пойдут уже полные под известным брендом. Напомнить о себе потребителям компания собирается предновогодними рекламными роликами и сотрудничеством с торговыми сетями, сообщает источник. При этом о возобновлении поставок на Украину речь пока не идёт.

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Напомним, в апреле 2022 года компания "Боржоми" заявила о временной приостановке работы в Грузии. Причиной стали финансовые сложности, вызванные украинским кризисом. В конце мая около 800 сотрудников заводов "Боржоми" в Грузии начали забастовку. Работников не устроили условия труда и низкие зарплаты.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми

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