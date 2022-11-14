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14 ноября, 12:36

Пасечник поручил упразднить Генпрокуратуру ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры республики

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры ЛНР в связи с вхождением в состав России.

"Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пасечника.

Согласно документу, для этого будет создана специальная комиссия. А саму процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 12 января 2023 года.

Ранее сегодня сообщалось, что Пасечник подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР. Завершить процедуру он распорядился не позднее 1 июня 2023 года.

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ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников

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