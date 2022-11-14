Пасечник поручил упразднить Генпрокуратуру ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры республики
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации Генпрокуратуры ЛНР в связи с вхождением в состав России.
"Постановляю: ликвидировать Генеральную прокуратуру Луганской Народной Республики", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Пасечника.
Согласно документу, для этого будет создана специальная комиссия. А саму процедуру ликвидации поручено завершить не позднее 12 января 2023 года.
Ранее сегодня сообщалось, что Пасечник подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР. Завершить процедуру он распорядился не позднее 1 июня 2023 года.
ТАСС / Александр Река