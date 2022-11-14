Запрет на съёмки в Херсоне связали с возможной подготовкой провокации
Аналитик Колчин объяснил подготовкой провокации запрет журналистам на съёмки в Херсоне
Киевские власти, запрещая журналистам освещать события в Херсоне, боятся раскрытия своих планов по подготовке очередной информационной провокации. Таким мнением с телеканалом "360" поделился аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин.
По его словам, Украина давно использует такие методы, а лишившиеся аккредитации представители СМИ лишь показали правду о происходящих в Херсоне вещах. Колчин считает, что такая активность западных медиа мешает Киеву проводить агрессивную информационную кампанию.
"Власти Украины могут сделать фейк вроде Бучи. Поэтому активность журналистов мешает им в подготовке провокации. Эту "информационную бомбу" могут обнародовать во время проведения саммита G20. Однако рассказанная журналистами реальность мешает всей информационной кампании", — объяснил аналитик.
Эксперт добавил, что Украина и дальше будет проводить такую политику. При этом существует корреляция между провалами киевского режима и количеством выпускаемых им фейков.
Ранее украинские власти лишили аккредитации по меньшей мере шести журналистов, среди которых представители CNN и Sky News. Такая санкция была применена из-за их репортажей из Херсона.
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ТАСС / Сергей Мальгавко