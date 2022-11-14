Американист Судаков развеял миф о том, что республиканцы — друзья России

У многих людей существует стереотип о том, что представители американской Республиканской партии являются друзьями России. Однако, как объяснил политолог-американист Сергей Судаков, это суждение является ошибочным. Подробнее об этом он рассказал в шоу "Дайте сказать".

Американист Сергей Судаков рассказал, почему республиканцы России не друзья. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

Говоря о прошедших выборах в Америке, эксперт отметил, что большинство людей в России убеждены в том, что республиканцы являются нашими друзьями. Именно по этой причине внимание приковано к прошедшему 8 ноября голосованию. Но, как подчеркнул Судаков, представители этой политсилы играют "каждый за себя". При этом многие делают ставки именно на эту партию, и политолог пояснил почему.

"Во-первых, прошли выборы, новый Конгресс приступит к работе только 5 января или после 5 января. Но сами посчитайте: вы прекрасно знаете, что такое "хромая утка". И вот это классическая "хромая утка". Это когда у тебя есть ещё полтора месяца, на твоём месте должен сидеть другой конгрессмен, но ты ещё ему греешь это место, чтобы тёпленькое было. У тебя есть полтора месяца, ты можешь принять всё что угодно (например, закон или пакет помощи. — Прим. Лайфа) за полтора месяца", — сказал американист.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Избиратели выбирали полностью Палату представителей и на треть — Сенат. Республиканской партии, которую представлял экс-президент США Дональд Трамп, пророчили успех. Накануне стало известно, что демократы получили минимальный перевес для большинства в Сенате. Подведение итогов пока продолжается.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Сергей Судаков также высказал мнение о ситуации на "Северных потоках" и оценил текущую экономическую ситуацию в Европе. Полный выпуск смотрите по ссылке.