Американист Судаков развеял миф о том, что республиканцы — друзья России
У многих людей существует стереотип о том, что представители американской Республиканской партии являются друзьями России. Однако, как объяснил политолог-американист Сергей Судаков, это суждение является ошибочным. Подробнее об этом он рассказал в шоу "Дайте сказать".
Американист Сергей Судаков рассказал, почему республиканцы России не друзья. Видео © YouTube / "Дайте сказать"
Говоря о прошедших выборах в Америке, эксперт отметил, что большинство людей в России убеждены в том, что республиканцы являются нашими друзьями. Именно по этой причине внимание приковано к прошедшему 8 ноября голосованию. Но, как подчеркнул Судаков, представители этой политсилы играют "каждый за себя". При этом многие делают ставки именно на эту партию, и политолог пояснил почему.
"Во-первых, прошли выборы, новый Конгресс приступит к работе только 5 января или после 5 января. Но сами посчитайте: вы прекрасно знаете, что такое "хромая утка". И вот это классическая "хромая утка". Это когда у тебя есть ещё полтора месяца, на твоём месте должен сидеть другой конгрессмен, но ты ещё ему греешь это место, чтобы тёпленькое было. У тебя есть полтора месяца, ты можешь принять всё что угодно (например, закон или пакет помощи. — Прим. Лайфа) за полтора месяца", — сказал американист.
Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись во вторник, 8 ноября. Избиратели выбирали полностью Палату представителей и на треть — Сенат. Республиканской партии, которую представлял экс-президент США Дональд Трамп, пророчили успех. Накануне стало известно, что демократы получили минимальный перевес для большинства в Сенате. Подведение итогов пока продолжается.
В новом выпуске шоу "Дайте сказать" Сергей Судаков также высказал мнение о ситуации на "Северных потоках" и оценил текущую экономическую ситуацию в Европе. Полный выпуск смотрите по ссылке.
Ранее Лайф писал, что бывшего американского президента Дональда Трампа признали главным проигравшим на промежуточных выборах в Конгресс. Экс-глава Белого дома рискует уступить неофициальное лидерство в партии республиканцев главе штата Флорида Рону Десантису, победу которого канал Fox News назвал ошеломительной.
Новости
"Они зачеркнули историю!": ЕС предрекли откат в постиндустриализм из-за подрыва "Северных потоков"
сегодня в 12:20
"Верховный наркокомандующий": Зеленского заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время поездки в Херсон
сегодня в 12:12
Песков не стал комментировать видео с якобы расправой над бывшим бойцом ЧВК "Вагнер"
сегодня в 12:08
YouTube / "Дайте сказать!"