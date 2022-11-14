"Они зачеркнули историю!": ЕС предрекли откат в постиндустриализм из-за подрыва "Северных потоков"

Экономический кризис в Евросоюзе ведёт европейцев к истощению ресурсов, в том числе на это повлияют диверсии на "Северных потоках", организованные США и Великобританией. О том, как будут развиваться события в странах ЕС в ближайшей перспективе, порассуждал в эфире шоу "Дайте сказать!" политолог и американист Сергей Судаков.

Американист Сергей Судаков рассказал, как будут развиваться события в странах ЕС на фоне энергокризиса. Видео © LIFE

"То, что британцы с американцами натворили, с тремя нитками "Северного потока"... Они зачеркнули очень серьёзную историю. И сейчас мы с вами будем наблюдать настоящее постиндустриальное общество во всём Европейском союзе. Потому что индустрия, которая их кормила, перестанет их кормить в одночасье", — сказал эксперт.

Он добавил, что на какое-то время придётся забыть, что раньше европейские производители автомобилей и прочей техники были "самые хорошие". Гость шоу напомнил, что одни только химические концерны с сентября по ноябрь потеряли 30% стоимости.

"А дальше куда? Павительство будет тебе давать деньги, ты будешь завозить себе газ, но на всю жизнь не хватит. Тебе не хватит дальше, чтобы ты мог развиваться в полную силу. Это всё равно что вы скажете, что вам нужен газ, я привезу 1000 зажигалок, а вы будете поочерёдно зажигать зажигалки. Суп варить всю зиму. Я вам говорю: "Я вам ещё привезу зажигалок, у вас уже пальцы будут сожжены, будете всё разогревать себе на зажигалках". Вот сейчас так Европа делает", — аргументировал Судаков.