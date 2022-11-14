"Они зачеркнули историю!": ЕС предрекли откат в постиндустриализм из-за подрыва "Северных потоков"
Политолог Судаков предрёк ЕС откат в постиндустриализм из-за подрыва "Северных потоков"
Выброс газа после взрыва на "Северном потоке". Фото © Swedish Coast Guard
Экономический кризис в Евросоюзе ведёт европейцев к истощению ресурсов, в том числе на это повлияют диверсии на "Северных потоках", организованные США и Великобританией. О том, как будут развиваться события в странах ЕС в ближайшей перспективе, порассуждал в эфире шоу "Дайте сказать!" политолог и американист Сергей Судаков.
Американист Сергей Судаков рассказал, как будут развиваться события в странах ЕС на фоне энергокризиса. Видео © LIFE
"То, что британцы с американцами натворили, с тремя нитками "Северного потока"... Они зачеркнули очень серьёзную историю. И сейчас мы с вами будем наблюдать настоящее постиндустриальное общество во всём Европейском союзе. Потому что индустрия, которая их кормила, перестанет их кормить в одночасье", — сказал эксперт.
Он добавил, что на какое-то время придётся забыть, что раньше европейские производители автомобилей и прочей техники были "самые хорошие". Гость шоу напомнил, что одни только химические концерны с сентября по ноябрь потеряли 30% стоимости.
"А дальше куда? Павительство будет тебе давать деньги, ты будешь завозить себе газ, но на всю жизнь не хватит. Тебе не хватит дальше, чтобы ты мог развиваться в полную силу. Это всё равно что вы скажете, что вам нужен газ, я привезу 1000 зажигалок, а вы будете поочерёдно зажигать зажигалки. Суп варить всю зиму. Я вам говорю: "Я вам ещё привезу зажигалок, у вас уже пальцы будут сожжены, будете всё разогревать себе на зажигалках". Вот сейчас так Европа делает", — аргументировал Судаков.
В шоу "Дайте сказать!" он также рассказал о кризисе американской экономики, реальной стоимости доллара, переговорах с Украиной, Илоне Маске и многом другом. Посмотреть полный выпуск с политологом-американистом Сергеем Судаковым можно здесь.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.