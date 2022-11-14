Совфед предложил лишать приобретённого гражданства РФ за добровольную сдачу в плен

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к законопроекту о гражданстве РФ, предусматривающие лишение приобретённого гражданства за добровольную сдачу в плен и уклонение от военной службы путём дезертирства и симуляции. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.