Совфед предложил лишать приобретённого гражданства РФ за добровольную сдачу в плен
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к законопроекту о гражданстве РФ, предусматривающие лишение приобретённого гражданства за добровольную сдачу в плен и уклонение от военной службы путём дезертирства и симуляции. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
Согласно опубликованным данным, также лишение гражданства предусмотрено за отказ выполнять приказ начальника или сопротивление ему.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму поступил законопроект о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии.
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