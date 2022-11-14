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Опубликовано 14 ноября 2022, 15:34

Совфед предложил лишать приобретённого гражданства РФ за добровольную сдачу в плен

Члены Совета Федерации внесли в Госдуму поправки к законопроекту о гражданстве РФ, предусматривающие лишение приобретённого гражданства за добровольную сдачу в плен и уклонение от военной службы путём дезертирства и симуляции. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Согласно опубликованным данным, также лишение гражданства предусмотрено за отказ выполнять приказ начальника или сопротивление ему.

Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ
Операторам беспилотников и web-разработчикам будет проще получить гражданство РФ

Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму поступил законопроект о лишении приобретённого гражданства за дискредитацию армии.

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