Макрон хочет созвониться с Путиным после G20

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20 в Индонезии. Об этом в понедельник информирует телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В Париже утончили, что присутствующие на саммиты французские главы МИД и Минфина Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не планируют переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.