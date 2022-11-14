Макрон хочет созвониться с Путиным после G20
Елисейский дворец: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20 в Индонезии
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным после саммита G20 в Индонезии. Об этом в понедельник информирует телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
В Париже утончили, что присутствующие на саммиты французские главы МИД и Минфина Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не планируют переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл в Индонезию накануне, где его торжественно встретили в аэропорту.