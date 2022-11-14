Треш-стример Сатанов позвонил в полицию и потребовал наркотики, угрожая взорвать дом в Пензе

Пензенский треш-стример с псевдонимом Вася Сатанов позвонил в полицию с требованием привезти ему наркотики, угрожая в противном случае взорвать дом. Как сообщает SHOT, звонок поступил в районе часа ночи.

Стример представился блогером Васей Сатановым, добавил, что "является наркоманом" и отмечает своё 25-летие. Затем неадекват приказал полицейским "срочно привезти ему 100 граммов" наркотиков, а на исполнение требования дал два часа. Наркоман заявил, что в противном случае весь дом взлетит на воздух, так как он "уже заложил бомбу в подвале".

Полицейские всё же приехали к блогеру, но уже с ищейками. Выяснилось, что треш-стример никакой не Сатанов, а Василий Бородин. Сам он попытался оправдаться, что звонил его подписчик: якобы некий хейтер угрожал использовать "его очень популярное имя" для сообщения о подготовке теракта. Сейчас полиция выясняет подробности ситуации и проводит проверку.