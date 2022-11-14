Сенатор Морозов указал на недопустимость влияния Украины на политику G20

Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что Украина не имеет отношения к "Большой двадцатке" и не может влиять на её политику. Так в беседе с RT он прокомментировал призыв Верховной рады к исключению оттуда России.

"Украинский режим Зеленского вместе с Верховной радой никакого отношения не имеет к G20. Чтобы быть членом этой организации, необходимо иметь уровень развития экономики, которая бы входила в двадцатку сильнейших. Сегодня Украина — одна из беднейших стран Европы", — сказал он и добавил, что подобное не может быть позволено стране, героизирующей нацизм и фашизм.

По словам сенатора, G20 должна принять меры по преодолению рецессии в ключевых экономиках мира, поспособствовать решению проблемы голода в Африке и минимизировать последствия возможной торговой войны между США и КНР.