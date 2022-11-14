Сенатор Морозов указал на недопустимость влияния Украины на политику G20
Сенатор Морозов раскритиковал призыв Рады исключить РФ из "Большой двадцатки"
Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что Украина не имеет отношения к "Большой двадцатке" и не может влиять на её политику. Так в беседе с RT он прокомментировал призыв Верховной рады к исключению оттуда России.
"Украинский режим Зеленского вместе с Верховной радой никакого отношения не имеет к G20. Чтобы быть членом этой организации, необходимо иметь уровень развития экономики, которая бы входила в двадцатку сильнейших. Сегодня Украина — одна из беднейших стран Европы", — сказал он и добавил, что подобное не может быть позволено стране, героизирующей нацизм и фашизм.
По словам сенатора, G20 должна принять меры по преодолению рецессии в ключевых экономиках мира, поспособствовать решению проблемы голода в Африке и минимизировать последствия возможной торговой войны между США и КНР.
Лайф писал, что в Верховную раду Украины внесли проект заявления с просьбой к G20 исключить РФ из организации. Также в документе звучат призывы поддержать Киев финансово и способствовать продлению зерновой сделки.
ТАСС / Артём Геодакян