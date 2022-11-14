Российские туристы захотели срочно улететь из Стамбула после теракта
Российский турист рассказал, что соотечественники хотят уехать из Стамбула после теракта
Многие в Стамбуле подавлены и напуганы после совершённого накануне теракта, большинство россиян хотят уехать из города. Об этом телеканалу "360" рассказал турист из России Султан Байджиев, который приехал в Стамбул около недели назад.
"Туристы сейчас находятся в патовой ситуации. Когда случилось всё, закрыли главную улицу — Таксим. Все, кто находился в кафе, ресторанах, магазинах в тот момент, оказались закрыты там часов на пять, их не выпускали оттуда", — поделился он.
Власти сделали это ради безопасности, так как прошли слухи ещё о нескольких бомбах, пояснил собеседник канала. Байджиев добавил, что вчера после взрыва пытался вызвать такси в тот район, но никто не соглашался поехать, хотя люди предлагали заплатить в пять раз больше за поездку.
"Туристы угнетённые, местные жители тоже угнетённые. Поговаривают, что это перед предвыборной кампанией припугивают, чтобы [президент Реджеп] Эрдоган продолжал быть правителем", — предположил он.
По его словам, туристы стараются спешно покинуть Стамбул. Но есть и довольно беспечные приезжие, которые считают произошедшее большим приключением.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.
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Twitter / Rudaw English / Omer Sonmez