Российские туристы захотели срочно улететь из Стамбула после теракта

Многие в Стамбуле подавлены и напуганы после совершённого накануне теракта, большинство россиян хотят уехать из города. Об этом телеканалу "360" рассказал турист из России Султан Байджиев, который приехал в Стамбул около недели назад.

"Туристы сейчас находятся в патовой ситуации. Когда случилось всё, закрыли главную улицу — Таксим. Все, кто находился в кафе, ресторанах, магазинах в тот момент, оказались закрыты там часов на пять, их не выпускали оттуда", — поделился он.

Власти сделали это ради безопасности, так как прошли слухи ещё о нескольких бомбах, пояснил собеседник канала. Байджиев добавил, что вчера после взрыва пытался вызвать такси в тот район, но никто не соглашался поехать, хотя люди предлагали заплатить в пять раз больше за поездку.

"Туристы угнетённые, местные жители тоже угнетённые. Поговаривают, что это перед предвыборной кампанией припугивают, чтобы [президент Реджеп] Эрдоган продолжал быть правителем", — предположил он.

По его словам, туристы стараются спешно покинуть Стамбул. Но есть и довольно беспечные приезжие, которые считают произошедшее большим приключением.