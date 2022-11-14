В "Руспродсоюзе" назвали основные причины подорожания кофе в России

Увеличение на мировом рынке цен на кофе связано с некоторыми проблемами в производстве. По этой причине стоимость бодрящего напитка выросла и на российском рынке, рассказал РИА "Новости" зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"В 2022 году ввиду проблем с производством — неурожая, удорожания упаковки, удобрений, логистических сложностей и другого — мы наблюдаем рост мировых цен на кофе. Эта тенденция характерна для всех стран", — пояснил собеседник агентства.

Рост мировых цен на кофе можно заметить уже сейчас. Например, стоимость арабики в сентябре выросла на 18,8%, робусты — на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это отразилось и на цене напитка в России.

Так, в октябре растворимый кофе в российских магазинах можно было приобрести в среднем за 3,2 тысячи рублей за килограмм. В прошлом году аналогичный объём стоил 2,6 тысячи. Цена поднялась также на зерновой и молотый кофе: стоимость увеличилась с 1,1 до 1,4 тысячи за килограмм. Что касается основных поставщиков, то для России ими по-прежнему остаются Колумбия, Индонезия, Вьетнам, Бразилия, Италия, Перу и Индия.