Польский наёмник убит и 4 бойца Иностранного легиона ранены в ходе разведки под Харьковом

Польский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает издание Onet, это произошло 10 ноября.

Поляк входил в состав Иностранного легиона ВСУ. 10 ноября боец в составе группы проводил разведку. По подразделению открыли огонь из танка, в результате чего пятеро наёмников получили ранения. Двое из них поляки. Во время транспортировки в медпункт один скончался.

Погибший родом из Гданьска. Товарищи по легиону называют его опытным военным. По данным издания, боец стал третьим гражданином Польши, погибшим в ходе боёв на Украине. При этом в этот район в ближайшие дни должны перебросить ещё около десяти польских наёмников.