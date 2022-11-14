Польский наёмник убит и 4 бойца Иностранного легиона ранены в ходе разведки под Харьковом
Польский наёмник погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР
Польский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает издание Onet, это произошло 10 ноября.
Поляк входил в состав Иностранного легиона ВСУ. 10 ноября боец в составе группы проводил разведку. По подразделению открыли огонь из танка, в результате чего пятеро наёмников получили ранения. Двое из них поляки. Во время транспортировки в медпункт один скончался.
Погибший родом из Гданьска. Товарищи по легиону называют его опытным военным. По данным издания, боец стал третьим гражданином Польши, погибшим в ходе боёв на Украине. При этом в этот район в ближайшие дни должны перебросить ещё около десяти польских наёмников.
Ранее освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен. Они говорили на английском языке. Причём у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". А до этого сообщалось, что киевский режим стал одевать наёмников в форму ВСУ.
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