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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 13:13
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Польский наёмник убит и 4 бойца Иностранного легиона ранены в ходе разведки под Харьковом

Польский наёмник погиб в ходе разведки на границе Харьковской области и ЛНР

Польский наёмник, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб на границе Харьковской области и Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает издание Onet, это произошло 10 ноября.

Поляк входил в состав Иностранного легиона ВСУ. 10 ноября боец в составе группы проводил разведку. По подразделению открыли огонь из танка, в результате чего пятеро наёмников получили ранения. Двое из них поляки. Во время транспортировки в медпункт один скончался.

Погибший родом из Гданьска. Товарищи по легиону называют его опытным военным. По данным издания, боец стал третьим гражданином Польши, погибшим в ходе боёв на Украине. При этом в этот район в ближайшие дни должны перебросить ещё около десяти польских наёмников.

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Ранее освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен. Они говорили на английском языке. Причём у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". А до этого сообщалось, что киевский режим стал одевать наёмников в форму ВСУ.

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Unsplash

Андрей Бражников
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