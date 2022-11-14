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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 13:39
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В Госдуме считают, что США отстранятся от возможных ударов ВСУ по Крыму из HIMARS

Вассерман заявил, что Россия сможет уничтожить имеющиеся у Украины РСЗО HIMARS

Депутат Госдумы, политолог и публицист Анатолий Вассерман считает, что американские РСЗО HIMARS не решат всех проблем Украины при гипотетической атаке на Крым. В беседе с РИА ФАН эксперт прокомментировал заявление бывшего командующего Армией США в Европе Бена Ходжеса, который уверен, что эти установки помогут Киеву захватить полуостров.

Изначально эти РСЗО поставлялись Киеву с условием, что они не будут использоваться для ударов по российской территории, поэтому, если это всё же произойдёт, США могут попытаться заявить о своей непричастности к обстрелам.

"Естественно, США стараются дистанцироваться от всех преступлений, совершённых террористами, что ничуть не отменяет самого факта поддержки ими практически всех террористов мира", заявил он.

Публицист считает, что в ответ на эти атаки Россия увеличит число ударов по инфраструктуре, отвечающей за доставку РСЗО, а также найдёт способ уничтожить все имеющиеся у Украины установки.

Тем не менее, по словам Вассермана, сегодня США испытывают сложности с производством новых экземпляров, учитывая нарушение цепочек поставок и проблемы с "гражданскими" компонентами систем. Причиной этого стала экономическая война, развязанная против РФ.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ пытались сорвать переброску российских войск на левый берег Днепра. Сообщалось о нанесении украинскими военными пяти ударов по переправам из РСЗО HIMARS.

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Матвей Шандрыголов
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