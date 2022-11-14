В Госдуме считают, что США отстранятся от возможных ударов ВСУ по Крыму из HIMARS

Депутат Госдумы, политолог и публицист Анатолий Вассерман считает, что американские РСЗО HIMARS не решат всех проблем Украины при гипотетической атаке на Крым. В беседе с РИА ФАН эксперт прокомментировал заявление бывшего командующего Армией США в Европе Бена Ходжеса, который уверен, что эти установки помогут Киеву захватить полуостров.

Изначально эти РСЗО поставлялись Киеву с условием, что они не будут использоваться для ударов по российской территории, поэтому, если это всё же произойдёт, США могут попытаться заявить о своей непричастности к обстрелам.

"Естественно, США стараются дистанцироваться от всех преступлений, совершённых террористами, что ничуть не отменяет самого факта поддержки ими практически всех террористов мира", — заявил он.

Публицист считает, что в ответ на эти атаки Россия увеличит число ударов по инфраструктуре, отвечающей за доставку РСЗО, а также найдёт способ уничтожить все имеющиеся у Украины установки.

Тем не менее, по словам Вассермана, сегодня США испытывают сложности с производством новых экземпляров, учитывая нарушение цепочек поставок и проблемы с "гражданскими" компонентами систем. Причиной этого стала экономическая война, развязанная против РФ.