Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Читателей Daily Mail шокировали фото с привязанными к столбам жителями Херсона
Привязанные к столбам жители Херсона. Обложка © AP Photo / Libkos
Читателей британской газеты Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которых ВСУ таким образом наказало якобы за сотрудничество с российскими силами. Кадры показало издание, после чего под публикацией сразу начали выражать возмущение британцы. Они осудили не только Киев, но и само издание за подход к освещению ужасного обращения с гражданами.
"Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлён, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — обратился к украинцам AZEL.
"Это просто бесчеловечно!" — поддержал комментаторов hgdsri.
"Налицо нарушение прав человека", — написал ещё один юзер с ником Wiskas69.
"Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" — вопрошает jimnyj.
"Средневековье", — констатировал британец с ником Cokiecoke.
"Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" — пишет jkis.
К слову, британское издание не особо возмущалось по поводу такого наказания для мирных жителей за сотрудничество с Россией и даже пыталось его оправдать. В статье говорится, что у ВСУ есть опасения, что российские военные якобы остались в Херсоне, но могли переодеться в гражданскую одежду. Поэтому, по мнению автора Daily Mail, привязанные к столбам не должны вызывать сочувствие.