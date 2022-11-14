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Опубликовано 14 ноября 2022, 13:26
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Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Читателей Daily Mail шокировали фото с привязанными к столбам жителями Херсона

Привязанные к столбам жители Херсона. Обложка © AP Photo / Libkos

Привязанные к столбам жители Херсона. Обложка © AP Photo / Libkos

Читателей британской газеты Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которых ВСУ таким образом наказало якобы за сотрудничество с российскими силами. Кадры показало издание, после чего под публикацией сразу начали выражать возмущение британцы. Они осудили не только Киев, но и само издание за подход к освещению ужасного обращения с гражданами.

"Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлён, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — обратился к украинцам AZEL.

"Это просто бесчеловечно!" поддержал комментаторов hgdsri.

"Налицо нарушение прав человека", — написал ещё один юзер с ником Wiskas69.

"Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" вопрошает jimnyj.

"Средневековье", — констатировал британец с ником Cokiecoke.

"Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" пишет jkis.

К слову, британское издание не особо возмущалось по поводу такого наказания для мирных жителей за сотрудничество с Россией и даже пыталось его оправдать. В статье говорится, что у ВСУ есть опасения, что российские военные якобы остались в Херсоне, но могли переодеться в гражданскую одежду. Поэтому, по мнению автора Daily Mail, привязанные к столбам не должны вызывать сочувствие.

В Херсоне опасаются фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ
В Херсоне опасаются фильтрационных мероприятий со стороны ВСУ
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Андрей Бражников
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