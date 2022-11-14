Читателей британской газеты Daily Mail шокировали фотографии с привязанными к столбам жителями Херсона, которых ВСУ таким образом наказало якобы за сотрудничество с российскими силами. Кадры показало издание, после чего под публикацией сразу начали выражать возмущение британцы. Они осудили не только Киев, но и само издание за подход к освещению ужасного обращения с гражданами.

"Это неправильно с точки зрения морали, и я удивлён, что многие желают им смерти. Позор вам всем", — обратился к украинцам AZEL.

"Это просто бесчеловечно!" — поддержал комментаторов hgdsri.

"Налицо нарушение прав человека", — написал ещё один юзер с ником Wiskas69.

"Почему DM не освещает новые законы Зеленского против его же людей, которые отбирают у рабочих права, усиливают приватизацию и прочие?" — вопрошает jimnyj.

"Средневековье", — констатировал британец с ником Cokiecoke.

"Это военное преступление. Закрывайте глаза, здесь не на что смотреть!" — пишет jkis.