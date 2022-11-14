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14 ноября, 13:46

Лайшев — о попытках WADA дисквалифицировать Валиеву: Хотят ущипнуть нас в бессильной злобе

Лайшев призвал Валиеву продолжать выступать, несмотря на попытки WADA дисквалифицировать её

Президент центра "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что фигуристке Камиле Валиевой нужно продолжать свои выступления, несмотря на стремление WADA дисквалифицировать спортсменку на четыре года. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"От них ничего другого нельзя было ожидать! В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности. Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены, как Валиева. Сделать нам ничего не могут, понимают, что у нас самая талантливая страна с такими людьми, как Валиева", — заявил Лайшев.

Он также призвал страну поддержать 16-летнюю фигуристку, а самой Валиевой продолжать выступления, даже несмотря на давление.

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Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)

Артур Белкин

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