Лайшев — о попытках WADA дисквалифицировать Валиеву: Хотят ущипнуть нас в бессильной злобе
Лайшев призвал Валиеву продолжать выступать, несмотря на попытки WADA дисквалифицировать её
Президент центра "Самбо-70" Ренат Лайшев заявил, что фигуристке Камиле Валиевой нужно продолжать свои выступления, несмотря на стремление WADA дисквалифицировать спортсменку на четыре года. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".
"От них ничего другого нельзя было ожидать! В бессильной злобе хотят как-то ущипнуть нас, доставить неприятности. Это их тактика, зависть к тому, что у нас есть такие талантливые спортсмены, как Валиева. Сделать нам ничего не могут, понимают, что у нас самая талантливая страна с такими людьми, как Валиева", — заявил Лайшев.
Он также призвал страну поддержать 16-летнюю фигуристку, а самой Валиевой продолжать выступления, даже несмотря на давление.
Ранее Лайф сообщал, что WADA потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)