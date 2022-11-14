Волков расторг контракт с клубом "Авангард"

Руководитель "Авангарда" Алексей Волков заявил, что покидает пост генерального менеджера клуба. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

"Я принял для себя очень непростое решение покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба "Авангард". Оно созрело не спонтанно, а имеет предысторию и накопительный эффект", — сказал Волков.

Он уточнил, что, к сожалению, ему стало "труднее находить взаимопонимание с руководством клуба по ключевым и принципиальным вопросам в селекции "Авангарда". Волков отметил, что пошёл на этот шаг осознанно, когда клуб вышел из кризиса после смены главного тренера.

"Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецем сможет бороться за самые высокие места", — добавил он.

Экс-руководитель также пожелал команде, клубу и руководству успеха и завоевания новых высот. Алексей Волков работал в "Авангарде" с 2021 года, тогда же в апреле "Ястребы" стали обладателями Кубка Гагарина.