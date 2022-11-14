Стюард грубо оттолкнул девушку игрока "Сморгони" во время предложения руки и сердца
Защитник "Сморгони" Шубович сделал предложение девушке на матче, но стюард оттолкнул её с поля
Прошедший в Белоруссии матч "Cморгонь" – "Волна" едва не закончился скандалом. Защитник "Сморгони" Владислав Шубович хотел сделать предложение своей возлюбленной, но стюарда об этом никто не предупредил. В итоге трогательный момент был испорчен.
Защитник "Сморгони" Шубович сделал предложение девушке на матче, но стюард испортил трогательный момент
Так, на 85-й минуте 22-летний защитник забил свой второй мяч в карьере. Сразу после этого он позвал на поле девушку, чтобы сделать ей предложение руки и сердца. Футболист опустился на колено, достал кольцо, но стюард подбежал к молодым и грубо оттолкнул избранницу Шубовича. Тот в долгу не остался и швырнул сотрудника в ответ.
Объясняла стюарду ситуацию практически вся команда. К счастью, он всё понял — и история закончилась хеппи-эндом: футболист вручил любимой кольцо и букет цветов, а та в свою очередь приняла его предложение.
Ранее американский актёр Тейлор Лотнер, известный по роли Джейкоба в киносаге "Сумерки", женился на 24-летней возлюбленной Тейлор Доум, с которой он встречался на протяжении пяти лет. После замужества девушка взяла фамилию мужа — и теперь она тоже Тейлор Лотнер.
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