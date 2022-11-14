Карпин — о предложении Родниной закрыть футбольные клубы: Пусть лучше дадут им зарабатывать

"Что касается слов Родниной, примерно то же самое могу адресовать и депутатам: давайте оценим их работу, наши завышенные ожидания от них. Если ей хочется, чтобы клубы сами зарабатывали, дайте им такую возможность. Пусть сделают так, чтобы у нас по восемь тысяч человек не ходило на стадионе. А пока это разговор ни о чём, тем более с депутатами", — заявил Карпин журналистам.