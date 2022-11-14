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14 ноября, 13:23

Экономист рассказал Лайфу, каким будет курс доллара в 2023 году

Экономист Смирнов спрогнозировал курс доллара на следующий год в районе 70–75 рублей

Курс доллара в 2023 году не претерпит существенных изменений и останется в диапазоне 70–75 рублей. Об этом Лайфу заявил доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

"Ожидается, что как ВВП, так и частное потребление в России в 2022 году снизится, но это снижение не будет критическим для валютного курса, поскольку сохраняется существенный разрыв между экспортом и импортом. В 2023 году можно будет наблюдать сокращение этого разрыва (незначительное, поскольку нет оснований для масштабного роста импорта), но вряд ли это существенно изменит соотношение между парой "рубль – доллар", и валютный курс в течение следующего года будет находиться в диапазоне 70–75 рублей за доллар", — отметил Смирнов.

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Он также обратил внимание на то, что жители страны постепенно начинают отказываться от доллара, а Правительство РФ, вероятнее всего, не будет прибегать к более существенным ограничениям на валютном рынке. Кабмин также будет стараться удерживать курс от резкого повышения, что позволит ему оставаться примерно на том же уровне, на каком и сейчас.

По словам Смирнова, власти США делают всё для того, чтобы сохранить стабильность доллара и за счёт высоких ставок ФРС привлекать глобальные потоки в страну. Однако всё чаще различные государства ищут альтернативные доллару валюты. Повышение ставок американского федрезерва стабилизировало валюту, но данное явление — временное. Стабильность того же китайского юаня выглядит куда более чётче, добавил собеседник Лайфа.

Ранее глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев рассказал, как в ближайшее время изменится курс рубля.

Обложка ©

ТАСС / Максим Стулов

Ольга Годуненко

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