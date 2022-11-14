Удар по мозгу, глазам и спине: Чем грозит привычка работать за ноутбуком лёжа

Продолжительное использование компьютера вредит зрению, после 8–12 часов перед экраном возникает сухость глаз и снижается острота зрения, даже работа с гаджетами лёжа на диване представляет опасность. Об этом Лайфу рассказала врач – офтальмолог-микрохирург "СМ-клиники" кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

"Поскольку сложно зафиксировать ноутбук в удобном для работы положении, высокая нагрузка на зрение только усиливается. В дальнейшем это может спровоцировать развитие близорукости. Если работа требует пристального внимания к деталям, нагрузка на глаза возрастает. По этой же причине вредно смотреть в лежачем положении фильмы и сериалы", — объяснила медик.

Лежачее положение приводит к напряжению мышц шеи, спины, позвоночника, из-за чего страдают сосуды головного мозга, продолжила собеседница Лайфа. К тому же соблюдать правильный угол зрения в таком случае очень сложно, так как усиливается воздействие на аккомодационную систему глаза.

Поэтому лучше работать за столом, при этом важно правильно выставить освещение, чтобы экран не бликовал и глаза не напрягались, говорит офтальмолог. Изображение на мониторе должно быть чётким, а в случае слабого зрения необходимо носить очки.

"При работе за устройством нужно соблюдать оптимальное расстояние от экрана до глаз. Оно должно составлять 50–70 сантиметров. При возможности расположите рабочее место недалеко от окна. Периодически переводите взгляд от экрана на дальнее расстояние. Через каждые 20–30 минут следует делать перерывы для отдыха и гимнастику для глаз по Аветисову", — посоветовала Миргородская.