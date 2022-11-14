"Цена этой победы считается очень высокой", — приводит газета Washington Post слова Зеленского. По признанию лидера Незалежной, за возможность войти в Херсон ВСУ заплатили "большим количеством раненых и очень большим количеством мёртвых".

Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру". Лидера Незалежной заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время этой поездки и даже окрестили "верховным наркокомандующим".