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14 ноября, 13:59

"Много раненых и мёртвых": Зеленский раскрыл правду о высокой цене за Херсон

Washington Post: Зеленский признался, что Украина дорого заплатила за Херсон

<p>Владимир Зеленский в Херсоне. Фото © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/3975" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский в Херсоне. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что город дорого обошёлся Киеву.

"Цена этой победы считается очень высокой", — приводит газета Washington Post слова Зеленского. По признанию лидера Незалежной, за возможность войти в Херсон ВСУ заплатили "большим количеством раненых и очень большим количеством мёртвых".

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Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру". Лидера Незалежной заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время этой поездки и даже окрестили "верховным наркокомандующим".

Андрей Бражников

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