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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 13:59
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Зеленский раскрыл правду о высокой цене за Херсон

Washington Post: Зеленский признался, что Украина дорого заплатила за Херсон

Владимир Зеленский в Херсоне. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский в Херсоне. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что город дорого обошёлся Киеву.

"Цена этой победы считается очень высокой", — приводит газета Washington Post слова Зеленского. По признанию лидера Незалежной, за возможность войти в Херсон ВСУ заплатили "большим количеством раненых и очень большим количеством мёртвых".

Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми
Британцы пришли в ужас от фото из Херсона с привязанными к столбам людьми

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру". Лидера Незалежной заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время этой поездки и даже окрестили "верховным наркокомандующим".

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Андрей Бражников
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