Зеленский раскрыл правду о высокой цене за Херсон
Washington Post: Зеленский признался, что Украина дорого заплатила за Херсон
Владимир Зеленский в Херсоне. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон заявил, что город дорого обошёлся Киеву.
"Цена этой победы считается очень высокой", — приводит газета Washington Post слова Зеленского. По признанию лидера Незалежной, за возможность войти в Херсон ВСУ заплатили "большим количеством раненых и очень большим количеством мёртвых".
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру". Лидера Незалежной заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время этой поездки и даже окрестили "верховным наркокомандующим".