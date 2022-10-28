Горящий автомобиль без водителя чуть не въехал в людей в Дербенте

В дагестанском Дербенте горящий автомобиль без водителя поехал на людей и чудом не врезался в них. Видео инцидента оказалось в соцсетях, на нём запечатлено, как движущаяся машина остановилась, столкнувшись с ограждением и иномаркой. Предполагается, что причиной случившегося могло стать замыкание проводки.

В Дербенте горящий автомобиль без водителя поехал на людей. Видео © Telegram / "Мой Дербент"

"Быстро! Быстро!" — кричат на кадрах разбегающиеся прохожие.

В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл на улице Буйнакского. Стоит отметить, что возгорание уже потушено, в объектив попала также работа пожарных. Точной информации о пострадавших пока нет.