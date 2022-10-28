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28 октября, 16:37

В Минцифры рассказали, когда станет доступным вход на "Госуслуги" по биометрии

Вход на "Госуслуги" по биометрии будет доступен для граждан с февраля 2023 года

Граждане смогут воспользоваться функцией входа на портал "Госуслуги" при помощи биометрии уже с февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, передаёт ТАСС.

"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года. Постановление об этом, подписанное председателем правительства, размещено на портале правовой информации", — отметили в ведомстве.

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Варвара Романова
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