В Минцифры рассказали, когда станет доступным вход на "Госуслуги" по биометрии
Вход на "Госуслуги" по биометрии будет доступен для граждан с февраля 2023 года
Граждане смогут воспользоваться функцией входа на портал "Госуслуги" при помощи биометрии уже с февраля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России, передаёт ТАСС.
"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года. Постановление об этом, подписанное председателем правительства, размещено на портале правовой информации", — отметили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянам начнут присваивать статус предпенсионера без заявления. Сделать это можно будет при помощи портала "Госуслуги".
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