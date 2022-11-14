Российский Красный Крест открыл в Москве общественную приёмную для мигрантов и беженцев

Российский Красный Крест организовал в Москве очные приёмы беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и лиц без гражданства для оказания им помощи по юридическим, социальным и психологическим вопросам, в том числе по теме образования для детей приезжих.

"На базе общественной приёмной нашего Центра по вопросам миграции люди смогут получить бесплатную поддержку по правовым вопросам, психосоциальную поддержку, помощь в расширении доступа к медицинским услугам и доступ к дополнительному образованию для детей", — сказал председатель организации Павел Савчук.

Консультации проходят по адресу г. Москва, ул. Ферсмана, д. 1, к. 1, подъезд 4. Приёмное время для пострадавших в результате украинского кризиса: вторник, пятница (с 11:00 до 17:00), для мигрантов и беженцев из других стран: понедельник, четверг (с 11:00 до 17:00). Специалисты оказывают помощь и на горячей линии: 8 (800) 600-73-72 (ежедневно с 09:00 до 20:00).

По ходу работы будут созданы маршруты потребностей человека, после чего его перенаправят к юристам, специалистам по психосоциальной поддержке, а при необходимости — в профильные некоммерческие организации или госучреждения.