Байден и Си Цзиньпин выступили против угроз применения ядерного оружия на Украине
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам совместных переговоров на Бали заявили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине. Текст совместного заявления лидеров публикует Белый дом.
"Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули своё несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине", — говорится в сообщении.
Напомним, саммит G20 состоится в Индонезии 15–16 ноября. Байден прибыл на Бали накануне, сегодня провёл личную встречу с Си Цзиньпином и заявил, что Америка готова к сотрудничеству с Китаем, если Пекин хочет этого сам. В свою очередь Владимир Путин от участия в саммите отказался, вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
ТАСС / AP / Alex Brandon