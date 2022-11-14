Байден и Си Цзиньпин выступили против угроз применения ядерного оружия на Украине

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам совместных переговоров на Бали заявили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине. Текст совместного заявления лидеров публикует Белый дом.

"Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули своё несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине", — говорится в сообщении.