ЕС запустил тренировочную миссию для ВСУ, но Венгрия участвовать в ней отказалась

Европейский союз запустил работу тренировочной миссии для ВСУ, создание которой анонсировалось ранее. Об этом сообщает председательство Чехии в Совете ЕС.

"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину в продолжающейся агрессивной войне России и провести обучение до 15 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины", — сказано в сообщении.

Однако не все страны согласились обучать украинских солдат. По данным телеканала М1, Венгрия не будет принимать участие в миссии. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страна не станет тренировать ВСУ, а также финансировать данную инициативу.