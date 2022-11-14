ЕС запустил тренировочную миссию для ВСУ, но Венгрия участвовать в ней отказалась
Евросоюз запустил тренировочную миссию для украинской армии
Европейский союз запустил работу тренировочной миссии для ВСУ, создание которой анонсировалось ранее. Об этом сообщает председательство Чехии в Совете ЕС.
"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину в продолжающейся агрессивной войне России и провести обучение до 15 тысяч военнослужащих Вооружённых сил Украины", — сказано в сообщении.
Однако не все страны согласились обучать украинских солдат. По данным телеканала М1, Венгрия не будет принимать участие в миссии. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страна не станет тренировать ВСУ, а также финансировать данную инициативу.
О том, что Евросоюз намерен подготовить около 15 тысяч солдат ВСУ в рамках тренировочной миссии, стало известно в начале октября. Для реализации программы будут созданы две штаб-квартиры — в Польше и Германии. Миссия по подготовке солдат для ВСУ рассчитана на два года. Также сообщалось, что Киев просил обучить не 15, а 50 тысяч их бойцов.
Getty Images / Metin Aktas