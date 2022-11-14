Жительница Сибири пожаловалась, что школьники в ходе травли оторвали палец её сыну

В селе Новожилкино Иркутской области школьники оторвали и растоптали палец одноклассника, а теперь обвиняют в случившемся его самого. Об этом пишет "Газета.ру".

По словам Оксаны Ковальчук, мамы школьника, изначально мальчика долго травили, а в один из весенних дней всё дошло до того, что ему оторвали фалангу пальца, захлопнув дверь. Пока парень целый час искал школьного медработника, находившегося в столовой, одноклассники успели буквально растоптать потерянную часть тела. За содеянное никто так и не извинился.

"Школа отрицает свою вину. Со мной никто не связывался. Никто не извинился, даже родители и мальчик, по чьей вине произошла травма. Как будто это синяк или царапина, которая сама пройдёт. Дети делают виноватым моего сына, пишут гадости", — рассказала она.

После огласки ситуации в СМИ парня начали травить с большей силой, а сам он хочет перевестись в другую школу.