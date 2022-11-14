"Укрэнерго": Отключение света в Киеве и семи областях Украины продлится не меньше недели
Как минимум неделю будет длиться отключение электроэнергии в Киеве и ещё семи регионах Украины из-за разрушенного объекта на юго-западе страны. Об этом рассказал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
В эфире национального телемарафона на канале "Перший" (Первый) он напомнил о том, что на прошлой неделе был сильно повреждён один из объектов компании, расположенный на юго-западе страны. В этой связи энергетическая ситуация в Незалежной остаётся крайне тяжёлой.
"Отключение электроэнергии в Киеве и семи областях (Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской. — Прим. Лайфа) продолжится ещё в течение недели. Планируем, что графики отключения в этих регионах будут плановыми с учётом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений", — сказал он.
Также Кудрицкий добавил, что в текущей ситуации некоторые области делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления, такими, как, например, Киевский или Харьковский энергоузлы.
Ранее Лайф рассказывал, что на одном из ключевых объектов украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" выявлены значительные повреждения. Причина, по которой пострадал объект, не сообщается. Известно, что из-за повреждений имущества компании происходит плановое отключение электроэнергии в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях.
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