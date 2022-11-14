"Укрэнерго": Отключение света в Киеве и семи областях Украины продлится не меньше недели

Как минимум неделю будет длиться отключение электроэнергии в Киеве и ещё семи регионах Украины из-за разрушенного объекта на юго-западе страны. Об этом рассказал глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В эфире национального телемарафона на канале "Перший" (Первый) он напомнил о том, что на прошлой неделе был сильно повреждён один из объектов компании, расположенный на юго-западе страны. В этой связи энергетическая ситуация в Незалежной остаётся крайне тяжёлой.

"Отключение электроэнергии в Киеве и семи областях (Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской. — Прим. Лайфа) продолжится ещё в течение недели. Планируем, что графики отключения в этих регионах будут плановыми с учётом оперативной ситуации и при отсутствии дальнейших масштабных разрушений", — сказал он.

Также Кудрицкий добавил, что в текущей ситуации некоторые области делятся электричеством с крупнейшими регионами потребления, такими, как, например, Киевский или Харьковский энергоузлы.