Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом в Курской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой многоквартирный дом в селе Замостье Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Сторовойт.

"Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото последствий атаки.

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

По словам губернатора, после оценки ущерба власти приступят к восстановительным работам.