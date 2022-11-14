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14 ноября, 14:32

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом в Курской области

<p>Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора <a href="https://t.me/gubernator_46/1957" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Романа Старовойта</a></p>

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой многоквартирный дом в селе Замостье Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Сторовойт.

"Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото последствий атаки.

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта

По словам губернатора, после оценки ущерба власти приступят к восстановительным работам.

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А ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Козинка. Один из снарядов упал на территорию фермерского хозяйства, после чего загорелись ёмкости с топливом.

Александра Вишнякова

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