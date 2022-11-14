Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой дом в Курской области
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой многоквартирный дом в селе Замостье Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Сторовойт.
"Новая атака ВСУ в Суджанском районе: взрывное устройство было сброшено с дрона на жилой многоквартирный дом в селе Замостье. К счастью, пострадавших нет, но взрыв повредил крышу, окна и легковой автомобиль поблизости", — написал он в телеграм-канале и опубликовал фото последствий атаки.
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта
Последствия атаки дрона ВСУ в селе Замостье Курской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Романа Старовойта
По словам губернатора, после оценки ущерба власти приступят к восстановительным работам.
А ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Козинка. Один из снарядов упал на территорию фермерского хозяйства, после чего загорелись ёмкости с топливом.