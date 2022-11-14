"Газпром" лишили акций в операторе польской части газопровода Ямал – Европа

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда по запросу Агентства внутренней безопасности принял решение изъять акции российского "Газпрома" в компании Europol GAZ ("Европол газ"). Организация владеет пролегающим в республике участком газопровода Ямал – Европа.

Согласно решению Буды, в отношении доли "Газпрома" устанавливается процедура принудительного управления для обеспечения функционирования компании Europol GAZ (совместное предприятие российского холдинга и польской нефтегазовой PGNiG). Решение должно быть исполнено немедленно. По данным издания Parket, руководителем временной администрации назначен юрист и эксперт по топливно-газовым вопросам Радослав Квасьницкий.