Раскрыты две темы переговоров главы ЦРУ и директора СВР Нарышкина в Анкаре
CNN: Глава ЦРУ Бёрнс обсудит ядерные риски с директором СВР Нарышкиным в Анкаре
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Глава ЦРУ Уильям Бёрнс обсудит в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным судьбу задержанных американцев и ядерные риски. Об этом написала в "Твиттере" журналист телеканала CNN Наташа Бертран, сославшись на представителя совета по нацбезопасности США.
"Директор ЦРУ Билл Бёрнс сегодня встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить судьбу задержанных граждан США и ядерные риски", — говорится в тексте. Бертран уточнила, что пути решения украинского конфликта не будут обговариваться главами разведывательных ведомств.
Ранее в Госдепе подтвердили стремление к скорым переговорам с Россией по СНВ-3. Там выразили надежду на то, что диалог между Вашингтоном и Москвой будет конструктивным и позволит возобновить прерванные в начале августа проверки. Москва тогда временно вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за аналогичных шагов США.