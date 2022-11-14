Раскрыты две темы переговоров главы ЦРУ и директора СВР Нарышкина в Анкаре

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс обсудит в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным судьбу задержанных американцев и ядерные риски. Об этом написала в "Твиттере" журналист телеканала CNN Наташа Бертран, сославшись на представителя совета по нацбезопасности США.

"Директор ЦРУ Билл Бёрнс сегодня встречается с российским коллегой Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить судьбу задержанных граждан США и ядерные риски", — говорится в тексте. Бертран уточнила, что пути решения украинского конфликта не будут обговариваться главами разведывательных ведомств.