Страны – участницы G20 согласовали итоговое заявление, пишут СМИ
ANSA: Страны – участницы G20 согласовали заявление по итогам саммита
Шерпы стран – участниц саммита "Большой двадцатки" в Индонезии согласовали итоговое заявление и ведут работу по его финальной "чистке". Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянское ANSA.
"В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", — отметил собеседник агентства.
При этом, упоминается ли в заявлении Украина и в каком ключе, не уточняется.
Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
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