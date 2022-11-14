Страны – участницы G20 согласовали итоговое заявление, пишут СМИ

Шерпы стран – участниц саммита "Большой двадцатки" в Индонезии согласовали итоговое заявление и ведут работу по его финальной "чистке". Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянское ANSA.

"В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", — отметил собеседник агентства.

При этом, упоминается ли в заявлении Украина и в каком ключе, не уточняется.