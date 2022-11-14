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14 ноября, 14:26

Страны – участницы G20 согласовали итоговое заявление, пишут СМИ

ANSA: Страны – участницы G20 согласовали заявление по итогам саммита

Шерпы стран – участниц саммита "Большой двадцатки" в Индонезии согласовали итоговое заявление и ведут работу по его финальной "чистке". Об этом со ссылкой на источники сообщает итальянское ANSA.

"В данный момент мы работаем над "чисткой" текста", — отметил собеседник агентства.

При этом, упоминается ли в заявлении Украина и в каком ключе, не уточняется.

В Индонезии испугались срыва саммита G20 "подозрительными иностранцами"

В Индонезии испугались срыва саммита G20 "подозрительными иностранцами"

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Артур Белкин

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