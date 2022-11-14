Модный дом Balenciaga удалил аккаунт в Twitter
Модный дом Balenciaga удалил свой аккаунт из "Твиттера". Известная компания стала первой среди крупнейших брендов, кто выразил протест против новой политики соцсети после покупки "Твиттера" американским предпринимателем Илоном Маском.
Парижский бренд отказался объяснить свой шаг, но, согласно комментарию изданию Business Of Fashion, подтвердил, что самостоятельно удалил страницу с платформы.
Ранее от соцсети отказались некоторые предприятия, а также звёзды шоу-бизнеса. Например, компания General Motors временно приостановила рекламу в "Твиттере". А Дональд Трамп уверял, что никогда не вернётся в соцсеть. Когда же аккаунт экс-президента США был разблокирован, политик поздравил Маска с приобретением компании.
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