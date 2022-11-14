У родственников задержанных в Египте моряков потребовали деньги взамен на освобождение россиян

У родственников российских моряков, задержанных в Египте, требуют деньги взамен на их освобождение. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Сестра моряка Павла Г. (на фото) Мария рассказала о людях, требующих деньги за освобождение её брата. Видео © t.me / SHOT

Сам инцидент произошёл ещё 4 ноября. Грузовое судно Soy, которое ходит под флагом Коморских островов, было задержано в Александрии. В Генконсульстве РФ сообщили, что на борту были "лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества". Речь идёт о болеутоляющем средстве "Трамадол", которое запрещено в Египте. В этой связи пятеро членов экипажа были задержаны.

Сестра одного из российских моряков Мария рассказала, что после этой ситуации семье написал письмо некий мужчина и представился местным адвокатом. За освобождение каждого россиянина он требовал по тысяче долларов.

"Этот юрист, я так понимаю, просто хотел деньги вымогать. Я думаю, что это, скорее всего, работник полицейского участка, потому что он требовал тысячу долларов за каждого, чтобы их отпустить", — призналась Мария.

В ситуации разбираются внешнеполитические ведомства двух стран, Посольство России в Египте, а также генеральное консульство. Также известно, что ответственность за законность перевозки несут грузоотправитель, грузополучатель и судовладелец. Последним является турецкая компания Marine Inspektor Ltd.