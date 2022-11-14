Педиатр назвала шапки-балаклавы худшим головным убором для детей

Закрывающие почти всё лицо шапки-балаклавы могут быть опасны для детей при температуре ниже нуля. Об этом предупредила врач-педиатр Татьяна Бандурина. В интервью Лайфу она пояснила, что такой предмет одежды быстро промокает из-за влаги от дыхания и приводит к простудам.

"Ребёнок дышит через ткань, на ткани оседает влага от дыхания, она замерзает и может повредить кожу губ и носа. Очень неприятный тип одежды, поэтому я не могу рекомендовать его для детей. Их ношение может привести в том числе и к простудам", — говорит педиатр.

Врач объяснила, что лицо очень быстро привыкает к холоду. Даже новорождённых детей можно выносить в мороз до –10 °С. Малышам разрешено гулять на улице при температуре воздуха до –20 °С, а детям старшей группы — до –25 °С.