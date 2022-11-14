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14 ноября, 15:19

Медсестра заставила 14-летнюю дочь переспать с отчимом и устроила "охоту" на детей ему в подарок

В Казани задержали медсестру детской клиники, которая предлагала детям спать с её сожителем

<p>Медсестра детской клиники, задержанная за растление детей. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/c/1573419726/64060" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Медсестра детской клиники, задержанная за растление детей. Обложка © Telegram / SHOT

Полиция Казани задержала 38-летнюю медсестру детской поликлиники, которая предлагала детям за деньги спать с её сожителем. Как уточняет SHOT, первой жертвой стала её же 14-летняя дочь.

Женщина изначально была не против того, что любовник хочет развлекаться с молоденькими. А чтобы педофил её не бросил, медсестра заставила свою дочь отдаться отчиму у них же в квартире. Затем "понимающая" возлюбленная пошла искать извращенцу новых жертв и выбрала для этого местную гимназию.

Врач предложила троим несовершеннолетним "поиграть" с её сожителем за деньги, но никто из школьников, к счастью, не согласился. Сам же любовник медсестры нигде не работает, а также был судим за мошенничество и подделку документов. Растлители сейчас задержаны.

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Ирина Фальке

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