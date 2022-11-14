Медсестра заставила 14-летнюю дочь переспать с отчимом и устроила "охоту" на детей ему в подарок
В Казани задержали медсестру детской клиники, которая предлагала детям спать с её сожителем
Медсестра детской клиники, задержанная за растление детей. Обложка © Telegram / SHOT
Полиция Казани задержала 38-летнюю медсестру детской поликлиники, которая предлагала детям за деньги спать с её сожителем. Как уточняет SHOT, первой жертвой стала её же 14-летняя дочь.
Женщина изначально была не против того, что любовник хочет развлекаться с молоденькими. А чтобы педофил её не бросил, медсестра заставила свою дочь отдаться отчиму у них же в квартире. Затем "понимающая" возлюбленная пошла искать извращенцу новых жертв и выбрала для этого местную гимназию.
Врач предложила троим несовершеннолетним "поиграть" с её сожителем за деньги, но никто из школьников, к счастью, не согласился. Сам же любовник медсестры нигде не работает, а также был судим за мошенничество и подделку документов. Растлители сейчас задержаны.
Ранее Лайф писал, что в Прикамье педофил вырезал семью с четырёхлетним ребёнком и покончил с собой. Подозреваемый судим по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".