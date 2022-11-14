РФ внесла в чёрный список Джима Керри, внука Бандеры и ещё 98 граждан Канады
В ответ на канадские санкции против руководства России, политиков и парламентариев, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры Москва закрывает въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты "пробандеровских" организаций, СМИ и сотрудники финансовых структур.
Также в списке найдены внук Степана Бандеры Стефан, актёр Джим Керри и актриса, известная ролью в сериале "Викинги", Кэтрин Винник.
Напомним, ранее Канада ввела новые санкции против России. В список попало 23 человека, в том числе сотрудники полиции, следователи, прокуроры, судьи и сотрудники тюрем.
ТАСС / AP / Jordan Strauss