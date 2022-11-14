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14 ноября, 15:10

РФ внесла в чёрный список Джима Керри, внука Бандеры и ещё 98 граждан Канады

В ответ на канадские санкции против руководства России, политиков и парламентариев, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры Москва закрывает въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты "пробандеровских" организаций, СМИ и сотрудники финансовых структур.

Также в списке найдены внук Степана Бандеры Стефан, актёр Джим Керри и актриса, известная ролью в сериале "Викинги", Кэтрин Винник.

Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новые санкции против России

Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новые санкции против России

Напомним, ранее Канада ввела новые санкции против России. В список попало 23 человека, в том числе сотрудники полиции, следователи, прокуроры, судьи и сотрудники тюрем.

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ТАСС / AP / Jordan Strauss

Александра Вишнякова

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