РФ внесла в чёрный список Джима Керри, внука Бандеры и ещё 98 граждан Канады

В ответ на канадские санкции против руководства России, политиков и парламентариев, бизнесменов, журналистов, деятелей культуры Москва закрывает въезд для 100 граждан Канады. В их числе — высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты "пробандеровских" организаций, СМИ и сотрудники финансовых структур.

Также в списке найдены внук Степана Бандеры Стефан, актёр Джим Керри и актриса, известная ролью в сериале "Викинги", Кэтрин Винник.