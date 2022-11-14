Названа цель поездки Зеленского в Херсон, где его повысили до "верховного наркокомандующего"

Поездку президента Украины Владимира Зеленского в Херсон можно считать его очередными гастролями, ведь в прошлом он был артистом и кавээнщиком. А вот сам факт визита говорит о том, что лидера Незалежной не волнует позиция людей, которые высказали мнение о будущем региона на референдуме о присоединении к РФ. Об этом Лайфу заявила политтехнолог Алёна Август.

"Давайте вспомним, кто такой Зеленский. Кавээнщик, который стал актёром, который вдруг потом настолько вжился в роль и настолько был проспонсирован, что смог стать президентом страны, которая сейчас, как мы понимаем, находится в не самой лучшей ситуации заложника какого-то цивилизационного слома. Понятно, что человек всегда делает то, что хорошо умеет. И что умеет делать Зеленский, так это пользоваться пиар-технологиями. Поэтому, конечно, для него поездка в Херсон — это возможность показать, как ему кажется, некую силу и возможность изменений в соотношении сил в ситуации конфликта", — отметила Август.

По её мнению, подобная пиар-акция может здорово сработать на западных спонсоров украинского режима и на радикально настроенное население Украины. При этом большая часть аудитории сейчас выступает за прекращение боевых действий и переход к мирным соглашениям, об этом же говорят и западные эксперты.

"Самое главное, что сейчас уже у команды Зеленского не так много осталось игральных карт и среди них уже совсем не осталось козырей. Потому что, если они сейчас будут предъявлять западному миру каких-то пострадавших людей, как они это сделали в Буче, вряд ли кто-то будет в это верить. Потому что отношение к Украине как к некой бездонной дыре, в которую проваливаются все деньги других стран, оно уже практически сформировано. Потому что нельзя быть настолько алчными и нельзя настолько не любить свой народ", — добавила Август.