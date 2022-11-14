Названы 8 симптомов скрытого сахарного диабета

В России наблюдается настоящая эпидемия сахарного диабета, заявила главный диабетолог Северной столицы Ирина Карпова. По её словам, только в Петербурге на данный момент насчитывается более 170 тысяч людей с этим недугом и каждый год их число увеличивается ещё на 4-5 процентов.

"Больше 95 процентов всего сахарного диабета – это диабет 2-го типа, который как раз начинается незаметно, постепенно, пациенты часто не обращают на него внимание и не идут к врачу", — заявила она газете "Петербургский дневник".

Среди симптомов, которые должны насторожить, Карпова выделила прогрессирующую слабость, склонность к инфекционным, кожным заболеваниям, а также повышенные жажда и мочеиспускание.

"Гнойнички на коже, фурункулёз, не заживают мелкие ранки, кожный зуд или зуд слизистых половых органов тоже могут быть симптомами. С такими жалобами люди часто идут к гинекологу или к урологу, а в итоге это проявление сахарного диабета", — добавила диабетолог.

Если вы почувствовали необычное состояние, то сразу обратитесь к специалисту. По словам Карповой, участковые терапевты осведомлены о заболевании и смогут назначить необходимые анализы. Из-за распространённости диабета его диагностика не представляет сложности.