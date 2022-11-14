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14 ноября, 15:53

Появилось видео страшного пожара на бывшем заводе "Зингер" в Подольске

Пожар на бывшем заводе "Зингер" в подмосковном Подольске охватил 2500 квадратов

На бывшем электромеханическом заводе "Зингер" в подмосковном Подольске произошёл пожар, который уже охватил около 2,5 тысячи квадратных метров. Прокуратура области уточняет информацию о пострадавших, из здания эвакуировано 150 человек.

В Подольске загорелся завод. Видео © t.me / Прокуратура Московской области

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром на территории бывшего завода в городском округе Подольск. По предварительной информации, 14 ноября 2022 года около 15 часов дня на третьем этаже кирпичного здания бывшего завода произошло возгорание", уточнили в ведомстве.

На публикуемых кадрах пламя вырывается из окон здания, верхние этажи заволокло густым дымом, на месте работают пожарные расчёты. Изначально огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров. По данным МЧС, к тушению привлечены 96 человек и 31 единица техники. Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины ЧП, а также даст оценку действиям ответственных лиц.

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В Москве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа, спасаясь от пожара

Ранее сообщалось, что в Казани вспыхнувший на чердаке ресторана пожар за полтора часа охватил всю крышу. Его площадь составила 1200 квадратных метров. К тушению было привлечено 59 человек и 20 единиц техники.

Татьяна Миссуми

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