Песков подтвердил данные о переговорах России и США в Анкаре
Представители России и США действительно провели переговоры, которые прошли в Анкаре по инициативе американской стороны. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", — подчеркнул представитель Кремля, однако отказался раскрывать содержание беседы.
Ранее Лайф сообщал, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Стороны обсуждали судьбу задержанных американцев и ядерные риски.
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