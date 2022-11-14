НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 15:56

Песков подтвердил данные о переговорах России и США в Анкаре

Представители России и США действительно провели переговоры, которые прошли в Анкаре по инициативе американской стороны. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", — подчеркнул представитель Кремля, однако отказался раскрывать содержание беседы.

Песков ответил на вопрос о переговорах делегаций России и США в Анкаре

Песков ответил на вопрос о переговорах делегаций России и США в Анкаре

Ранее Лайф сообщал, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встретился в Анкаре с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Стороны обсуждали судьбу задержанных американцев и ядерные риски.

Обложка ©

Shutterstock

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров