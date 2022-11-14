Песков подтвердил данные о переговорах России и США в Анкаре

Представители России и США действительно провели переговоры, которые прошли в Анкаре по инициативе американской стороны. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны", — подчеркнул представитель Кремля, однако отказался раскрывать содержание беседы.