Визовый центр Италии перестал принимать небиометрические загранпаспорта россиян
Визовый центр Италии сообщил, что прекращает принимать у россиян небиометрические паспорта, с 15 ноября принимаются к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.
"С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются", — указано в сообщении.
Ранее в Совете ЕС и Европарламенте решили не признавать паспорта, выданные на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, такие документы не будут считаться действительными для получения виз и пересечения границ стран шенгенского соглашения.
ТАСС / Михаил Джапаридзе