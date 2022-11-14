Визовый центр Италии перестал принимать небиометрические загранпаспорта россиян

Визовый центр Италии сообщил, что прекращает принимать у россиян небиометрические паспорта, с 15 ноября принимаются к рассмотрению только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет.

"С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются", — указано в сообщении.