НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 16:04

Простатит, язва, геморрой: Уролог назвал 9 "профессиональных" болезней водителей-мужчин

Уролог Линьков предупредил мужчин о риске простатита из-за долгого сидения за рулём

Мужчины, проводящие много времени за рулём, могут заработать целый ряд неприятных и даже опасных заболеваний. Девять из них "Газете.ру" перечислил уролог-андролог клиники "МЕДСИ на Краснобогатырской" Владимир Линьков.

По его словам, в основном водители ведут малоподвижный образ жизни, что вызывает хронический простатит, заболевания прямой кишки или геморрой, а также остеохондроз. Кроме того, автомобилисты подвержены стрессу, что чревато нарушением обмена веществ, болезнями сердца и сосудов. Также негативно на здоровье влияет вредная пища, которую такие мужчины употребляют на ходу. Это может грозить ожирением, язвой и диабетом второго типа.

В особую же группу Линьков выделил психоэмоциональные нарушения и тревожность, которые приводят к снижению когнитивных функций человека. Для недопущения возникновения недугов уролог рекомендует водителям питаться здоровой пищей и каждые три часа делать зарядку с приседаниями.

Российским мужчинам посоветовали учиться правильно ходить по-маленькому

Российским мужчинам посоветовали учиться правильно ходить по-маленькому

Ранее Лайф писал о пяти признаках "раннего" простатита. Среди таких, например, болезненность процесса мочеиспускания.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров