Простатит, язва, геморрой: Уролог назвал 9 "профессиональных" болезней водителей-мужчин

Мужчины, проводящие много времени за рулём, могут заработать целый ряд неприятных и даже опасных заболеваний. Девять из них "Газете.ру" перечислил уролог-андролог клиники "МЕДСИ на Краснобогатырской" Владимир Линьков.

По его словам, в основном водители ведут малоподвижный образ жизни, что вызывает хронический простатит, заболевания прямой кишки или геморрой, а также остеохондроз. Кроме того, автомобилисты подвержены стрессу, что чревато нарушением обмена веществ, болезнями сердца и сосудов. Также негативно на здоровье влияет вредная пища, которую такие мужчины употребляют на ходу. Это может грозить ожирением, язвой и диабетом второго типа.

В особую же группу Линьков выделил психоэмоциональные нарушения и тревожность, которые приводят к снижению когнитивных функций человека. Для недопущения возникновения недугов уролог рекомендует водителям питаться здоровой пищей и каждые три часа делать зарядку с приседаниями.