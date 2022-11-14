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14 ноября, 16:18

В Анапе сектант из "Свидетелей СССР" ранил двух полицейских и забаррикадировался в доме

В Анапе мужчина нанёс ножевые ранения двум полицейским и забаррикадировался в доме

В селе Цибанобалка в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух сотрудников полиции, которые вместе с представителями компании энергосбыта пришли к нему домой, чтобы отключить свет за неуплату. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

"Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанёс ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время придомовая территория оцеплена, принимаются меры к задержанию правонарушителя", — говорится в публикации правоохранителей.

Сторонник секты "Свидетели СССР" напал с ножом на двух полицейских в Анапе. Видео © t.me / МАКОВОЗОВЫ

Как сообщил в своём телеграме местный блогер Андрей Маковозов, нападавший является сторонником секты "Свидетели СССР", из-за чего уверен, что электричество ему должно доставаться бесплатно. Судя по опубликованным в Сети кадрам, к месту ЧП подъехала группа захвата, начался штурм жилища злоумышленника, слышны звуки выстрелов.

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Обложка ©

t.me / МАКОВОЗОВЫ

Артур Белкин

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