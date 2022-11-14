В Анапе сектант из "Свидетелей СССР" ранил двух полицейских и забаррикадировался в доме
В Анапе мужчина нанёс ножевые ранения двум полицейским и забаррикадировался в доме
В селе Цибанобалка в Анапе 56-летний местный житель напал с ножом на двух сотрудников полиции, которые вместе с представителями компании энергосбыта пришли к нему домой, чтобы отключить свет за неуплату. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
"Хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанёс ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время придомовая территория оцеплена, принимаются меры к задержанию правонарушителя", — говорится в публикации правоохранителей.
Сторонник секты "Свидетели СССР" напал с ножом на двух полицейских в Анапе. Видео © t.me / МАКОВОЗОВЫ
Как сообщил в своём телеграме местный блогер Андрей Маковозов, нападавший является сторонником секты "Свидетели СССР", из-за чего уверен, что электричество ему должно доставаться бесплатно. Судя по опубликованным в Сети кадрам, к месту ЧП подъехала группа захвата, начался штурм жилища злоумышленника, слышны звуки выстрелов.
Ранее Лайф рассказывал, что в московском аэропорту Домодедово неизвестные с автоматами подъехали к одному из выходов, похитили у двоих мужчин сумки с $4 млн, а также угнали два авто — Lexus и Toyota Land Cruiser.
t.me / МАКОВОЗОВЫ