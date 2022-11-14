Названы четыре продукта, которые помогут избежать рака кишечника

В России за последний год в лидеры по распространённости среди онкологических заболеваний вырвался рак толстой кишки (колоректальный рак). Врач-гастроэнтеролог ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Владимир Пилипенко перечислил kp.ru ряд продуктов, которые помогут избежать страшного недуга.

В первую очередь он выделил молочные продукты, богатые кальцием, который помогает клеткам защищаться от накопления ошибок в делении и от трансформации в раковые. Пилипенко рекомендует есть по сто граммов творога два раза в неделю и пить по 200 миллилитров молока в день.

То же касается и ферментированных молочных продуктов вроде йогурта и кефира. Их следует употреблять ежедневно по половине стакана. Они стимулируют в кишечнике микроорганизмы, которые разрушают канцерогенные вредные молекулы, провоцирующие запуск формирования полипов и наростов на стенках слизистой кишечника.

Помимо того, в день важно есть по 100 граммов фруктов и 200 граммов овощей — они богаты пищевыми волокнами, полезными в профилактике рака толстой кишки.

Последнее — поливитамины, но только в небольших количествах. Врач утверждает, что обычный рацион не сможет покрыть потребность организма в важных компонентах, а они необходимы для правильной работы собственных ферментов, белков и их соединений.

Из того, что следует исключить, Пилипенко выделил мясо: красное, жареное и переработанное. Особенно данный совет актуален для тех, у кого в роду уже были онкобольные.

"Особенно опасно мясо высокой степени обработки, колбасы, например, мясные деликатесы, в которых присутствуют элементы серы, используемые для консервации. Неорганическая сера бактериями кишечника преобразуется в сероводород, а он — фактор риска для запуска онкологических процессов внутри клеток кишечника", — заключил Пилипенко.