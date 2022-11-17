Рогов заявил о попытках ВСУ вызвать голод в Запорожской области

Украинские военные целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области уже на протяжении пяти месяцев. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его мнению, цель ВСУ — вызвать голод в регионе и вынудить население переехать.

"Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания", — приводит ТАСС слова Рогова.

По его мнению, продолжительность таких попыток ВСУ говорит о том, что это целенаправленная политика, цель которой — "сгон населения с территории". Рогов считает это "чистым геноцидом".

Он рассказал, что в результате ударов со стороны ВСУ в регионе уничтожены тысячи голов скота. Особо остро эта проблема стоит в Васильевском и Каменско-Днепровском районах. А в Розовском районе ракетами из РСЗО HIMARS были уничтожены сеновал, коровники и зернохранилище.

"Несмотря на это, мы точно обеспечены зерновыми, несколькими видами круп, тем же подсолнечным маслом", — заверил Рогов.