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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 03:35
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Рогов заявил о попытках ВСУ вызвать голод в Запорожской области

Украинские военные целенаправленно бьют по сельскохозяйственным объектам Запорожской области уже на протяжении пяти месяцев. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его мнению, цель ВСУ — вызвать голод в регионе и вынудить население переехать.

"Это делается целенаправленно, чтобы вызвать голод на территории, чтобы люди не были обеспечены продуктами питания", — приводит ТАСС слова Рогова.

По его мнению, продолжительность таких попыток ВСУ говорит о том, что это целенаправленная политика, цель которой — "сгон населения с территории". Рогов считает это "чистым геноцидом".

Он рассказал, что в результате ударов со стороны ВСУ в регионе уничтожены тысячи голов скота. Особо остро эта проблема стоит в Васильевском и Каменско-Днепровском районах. А в Розовском районе ракетами из РСЗО HIMARS были уничтожены сеновал, коровники и зернохранилище.

"Несмотря на это, мы точно обеспечены зерновыми, несколькими видами круп, тем же подсолнечным маслом", — заверил Рогов.

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Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Михайловка Запорожской области полицейские обнаружили взрывчатые вещества, спрятанные в пакеты с мукой.

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ТАСС / Николай Тришин

Андрей Григорьев
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