До конца текущего года киевские власти намерены активизировать боевые действия в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Киев готовит широкомасштабное наступление.

"Крайне велика вероятность, что на Запорожском направлении может быть активизация боевых действий и попытка украинских войск перейти к широкомасштабному наступлению. По срокам это вторая половина ноября – декабрь", — сказал Рогов РИА "Новости".

По его словам, о том, что киевский режим готовится к наступлению, говорит скапливание украинских войск у границ региона. По его мнению, на данный момент предпосылок для заморозки конфликта нет. Однако, как отмечает Рогов, это возможно, если нанести ряд существенных ударов по ВСУ.

"Это возможно только после того, как мы нанесём украинской армии ряд существенных поражений. Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувство и погнать на Запад", — подчеркнул политик.