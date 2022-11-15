Рогов: В Запорожской области отбита крупная атака штурмовой группы ВСУ

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попытке прорыва в Запорожской области, предпринятой ВСУ в начале прошлой недели. Атака была отбита, уничтожено более 100 украинских военных, сказал он.

По словам Рогова, у ВСУ было три роты переданных Польшей танков Т-72 и Т-64. В атаке участвовало также 20 БМП-1, БТР YPR-765. Эта украинская техника была обнаружена с помощью беспилотников и отработана Военно-космическими силами системами РСЗО.

"Подтверждённые потери: 5 танков, 6 БМП, более 20 турецких бронеавтомобилей Kirpi и внедорожников. Там были боевики батальона "Азов"*, только они сейчас официально считаются 98-м батальоном теробороны из Днепропетровска", — сказал Рогов, добавив, что уничтожено более сотни военных.

"Это максимальный успех на прошлой неделе на Запорожском направлении", — подчеркнул он.

Рогов заявил, что переброска 40 тысяч украинских военных с Херсонского направления на Запорожское может занять около двух недель. После этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.