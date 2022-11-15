Опоздавший Байден доставил неудобства участникам саммита G20

Президент США Джо Байден последним из участников прибыл на саммит G20 в Индонезии, заставив ждать себя полчаса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Опоздал на 30 минут. Всю прессу увели, чтобы этот фурор массово не снимали. Что там западные агентства про причины опоздания пишут?" — написала Захарова у себя в аккаунте в мессенджере Telegram.

Первая сессия, участники которой собрались обсудить продовольственную и энергетическую безопасность, должна была открыться в 09:30 по местному времени. Однако без Байдена мероприятие не началось — все делегаты 30 минут ждали американского президента в зале.