Опоздавший Байден доставил неудобства участникам саммита G20
Первую сессию саммита G20 на Бали пришлось начать позже из-за опоздания Байдена
Президент США Джо Байден последним из участников прибыл на саммит G20 в Индонезии, заставив ждать себя полчаса. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Опоздал на 30 минут. Всю прессу увели, чтобы этот фурор массово не снимали. Что там западные агентства про причины опоздания пишут?" — написала Захарова у себя в аккаунте в мессенджере Telegram.
Первая сессия, участники которой собрались обсудить продовольственную и энергетическую безопасность, должна была открыться в 09:30 по местному времени. Однако без Байдена мероприятие не началось — все делегаты 30 минут ждали американского президента в зале.
Это уже второй случай подряд, когда Байден допускает продолжительные опоздания. Ранее, как сообщал Лайф, президент США не приехал к началу Восточноазиатского саммита в Камбодже. Американского лидера также прождали полчаса, но тогда мероприятие решили начать без него.